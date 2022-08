Geral Jornal Nacional entrevistará candidatos à Presidência ao vivo. Assessoria de Bolsonaro enviou novo e-mail e confirmou presença

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











William Bonner e Renata Vasconcellos vão conduzir as entrevistas, ao vivo, direto dos estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na semana de 22 de agosto, o Jornal Nacional dá início a uma série de entrevistas com candidatos à Presidência da República. William Bonner e Renata Vasconcellos vão conduzir as entrevistas, ao vivo, direto dos estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro.

A conversa com cada candidato será transmitida por TV Globo, Globoplay e portal de notícias G1. As íntegras de todas as entrevistas ficarão disponíveis no Globoplay e no G1.

Foram convidados os cinco candidatos mais bem colocados na pesquisa de intenção de voto divulgada pelo Instituto Datafolha em 28 de julho: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e André Janones (Avante). Este último não participará já que retirou sua candidatura à Presidência.

Um sorteio realizado em 1º de agosto com representantes dos partidos definiu as datas e a ordem das entrevistas. Neste encontro, as cinco candidaturas foram informadas de que o prazo final para confirmação da presença terminava em 4 de agosto.

A assessoria do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, informou à TV Globo, na manhã desta sexta-feira (5), que ele decidiu comparecer aos estúdios da emissora no Rio de Janeiro para a realização das entrevistas com os candidatos à presidência no Jornal Nacional.

Em e-mail enviado no fim da noite de quinta-feira (4) a assessoria manifestava a disposição de Bolsonaro de conceder a entrevista, mas no Alvorada, alegando que “em função da campanha e de compromissos assumidos anteriormente, a agenda presidencial impossibilita a ida ao Rio de Janeiro, no dia 22 de agosto”.

Como as regras, anunciadas diversas vezes, previam a realização das sabatinas do G1, GloboNews e Jornal Nacional nos estúdios da emissora, a Globo reiterou que a entrevista não poderia ser realizada em Brasília e considerou que o convite fora recusado.

Na manhã de sexta, porém, a assessoria explicou que o e-mail tinha apenas o objetivo de manifestar uma preferência, mas que o candidato não se recusava a ir ao Rio de Janeiro para a entrevista. Sendo assim, a Globo confirma a entrevista de Jair Bolsonaro no próximo dia 22 no Rio de Janeiro. Todos os outros candidatos também aceitaram as regras.

Também na tarde desta sexta-feira, a entrevista de Ciro Gomes foi antecipada para o dia 23 de agosto, uma terça-feira, após a retirada, no dia 4, da candidatura de André Janones (Avante). A mudança garantirá que as entrevistas sejam exibidas todas na mesma faixa horária, uma vez que na quarta, 24 de agosto, data inicial da entrevista de Ciro, o Jornal Nacional será exibido mais cedo. As assessorias de todos os candidatos concordaram com a alteração da data. A ordem das entrevistas é a mesma que foi sorteada em 1º de agosto, sem prejuízo para os demais candidatos.

A ordem das entrevistas ficou assim:

– 22/8 (seg) – Jair Bolsonaro (PL);

– 23/8 (ter) – Ciro Gomes (PDT);

– 25/8 (qui) – Luiz Inácio Lula da Silva (PT);

– 26/8 (sex) – Simone Tebet (MDB).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral