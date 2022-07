Mundo Brasileiro é preso em Bali, na Indonésia, por estar portando 9 gramas de maconha

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2022

Segundo as leis locais, o brasileiro terá que cumprir uma pena mínima de 4 anos na prisão. (Foto: Divulgação)

O estudante pernambucano Alberto Sampaio Gressler, de 25 anos, foi preso por posse de maconha ao chegar em Bali, na Indonésia. Ele foi detido no dia 28 de junho pela polícia do Aeroporto Internacional de Ngurah Rai. O brasileiro estava em um voo que saiu de Kuala Lumpur, capital da Malásia.

“Na inspeção de sua bagagem foram encontradas 4 embalagens que continham uma planta que suspeitamos ser de material ilícito”, disse Kadek Darmawan, chefe da unidade de investigação de narcóticos.

Análises posteriores confirmaram que a substância era maconha. Os pacotes continham o total de 9,1 gramas da droga.

Gressler, segundo a polícia, declarou que havia comprado a maconha na Tailândia para consumo próprio e que não sabia que era proibida em Bali. Segundo as leis locais, o brasileiro terá que cumprir uma pena mínima de 4 anos na prisão.

Outros casos

Em 2015, dois brasileiros foram executados na Indonésia por tráfico de drogas. Marco Archer Cardoso Moreira, de 53 anos, foi preso ao tentar entrar no país com 13 quilos de cocaína escondidos nos tubos de uma asa delta. Rodrigo Gularte, de 42, tentou ingressar no país com 6 quilos de cocaína escondidos em pranchas de surfe. Os dois foram mortos por fuzilamento.

Em fevereiro deste ano, três brasileiros foram presos na Tailândia após serem flagrados com 15,5 quilos de cocaína. A brasileira Mary Hellen Coelho Silva, de 21 anos, foi condenada a 9 anos e 6 meses de prisão na Tailândia, por tráfico internacional de drogas.

Nesta semana, outros três brasileiros foram detidos no aeroporto de Bancoc, na Tailândia, sob suspeita de tráfico internacional de drogas. Entre os presos estão as irmãs Daiana Chalegre Muritiba, de 30 anos, e Samara Taxma Chalegre Muritiba, de 28, natural de Feira de Santana, na Bahia.

Uma terceira pessoa, identificada como Laécio José Paim das Virgens Filho, de 25 anos, também estava com as mulheres, mas de acordo com a família das irmãs, o rapaz não era conhecido. Com os três, a polícia tailandesa diz ter encontrado 15 quilos de droga na bagagem.

O fato misterioso é que as irmãs avisaram aos familiares que iriam para São Paulo para comprar roupas e depois voltariam para casa. Mas, no dia 18 de junho foram presas na Tailândia.

O Itamaraty informou que, por meio da embaixada em Bancoc, acompanha a situação e presta toda a assistência cabível aos nacionais, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local.

