Mundo Criança brasileira é resgatada no México após morte da mãe, que tentava entrar de forma ilegal nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2022

Região de Tapachula é conhecida por conflitos entre imigrantes. (Foto: Reprodução/Televisa)

Uma criança de três anos foi repatriada ao Brasil depois que a mãe morreu ao tentar entrar de forma ilegal nos Estados Unidos. A menina chegou ao Brasil na última sexta-feira (1°) e entregue ao pai, que vive em Jacareí (SP).

De acordo com a Justiça, a criança é filha de um casal de haitianos que morava na cidade do interior paulista. Divorciada do pai da criança, a mulher namorava outro estrangeiro, com quem decidiu, em maio, tentar entrar de forma ilegal nos Estado Unidos.

Eles seguiram ir com a criança até a fronteira entre a Colômbia e o Panamá, quando a mãe não resistiu e morreu. Os detalhes de como ela teria morrido não foram informados, já que a ação corre em segredo de Justiça.

Após a morte da mulher, o homem seguiu viagem com a enteada para o México. A menina foi abrigada em uma instituição na cidade de Tapachula, na fronteira entre a Guatemala e o México, com o companheiro da mãe.

A família da mãe, que é de Jacareí, acionou o Itamaraty, que viabilizou junto ao Ministério Público o processo de guarda da criança para o pai e a repatriação, seguindo de volta ao Brasil.

O companheiro da mulher permaneceu no México por decisão própria, segundo a Justiça.

Região de conflitos

A área de Tapachula, no Estado mexicano de Chiapas, é conhecida por abrigar refugiados, em sua maioria composta de haitianos e africanos, que passam por ali como uma forma de conseguir acessar a fronteira com os Estados Unidos.

De acordo com a imprensa local, em março deste ano houve uma confusão provocada pela disputa por um lugar na fila para atendimento pelo Instituto Nacional de Migração do México. O confronto terminou com feridos por golpes de pau e tijolo.

Em 2019 a ONG Pueblo Sin Fronteras chegou a denunciar ações violentas feitas pelos mexicanos para prender ou expulsar os estrangeiros do país.

Outro caso

Em setembro do ano passado, agentes de fronteira do Estado do Novo México (EUA) encontraram o corpo de uma brasileira que tentava entrar clandestinamente nos Estados Unidos com outras pessoas.

Segundo relato da família de Lenilda dos Santos, ela cruzou a fronteira dos EUA com o México mas ficou para trás, sem água nem comida em pleno deserto, porque estava cansada. O grupo teria prometido que voltaria para ajudá-la, mas isso não aconteceu. Na época, em pleno verão americano, as temperaturas no deserto do Novo México podem facilmente bater os 40ºC.

