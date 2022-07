Tecnologia Um bug misterioso encontrado no Google Chrome impede gerenciadores de senhas

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2022

Quando acontece, o problema impossibilita interações com alguns botões da extensão. Foto: Reprodução Quando acontece, o problema impossibilita interações com alguns botões da extensão. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um bug misterioso encontrado no Chrome impede que extensões funcionem corretamente. Certos usuários do navegador se queixam sobre o problema, que parece afetar de 3% a 5% dos usuários de extensões famosas, incluindo gerenciadores de senha e utilitários.

Quando acontece, o problema impossibilita interações com alguns botões da extensão – o que, em alguns cenários, inutiliza totalmente a ferramenta. Segundo as queixas, o bug acontece desde abril de 2022, junto com a introdução do Chrome 100.

Conforme investigou o desenvolvedor Jói Sigurdsson, criador da extensão CrankWheel Screen Sharing, o problema está na API browserAction. Além da extensão dele, alguns gerenciadores de senhas como o Norton Password Manager e o Last Pass também utilizam essa ferramenta e podem ser afetados pelo problema.

Relatos

“Por volta de 10 de abril, começamos a receber relatórios de vários usuários de que clicar no botão CrankWheel em seu navegador não fazia nada”, disse o programador. “Nossa sugestão inicial para os usuários foi desabilitar e reativar a extensão, isso pareceu funcionar”, complementou.

Como alternativa, o Google sugere reiniciar a extensão com problemas torcendo para que o erro seja contornado. Contudo, esse método não resolve completamente o bug e, eventualmente, ele pode voltar a acontecer.

Não é só o Chrome

Ainda segundo relatos, outros navegadores baseados no Chromium também podem sofrer com o bug – isso inclui o Microsoft Edge, um dos principais concorrentes do navegador.

Devido a dimensão do problema, o Sigurdsson decidiu oferecer um prêmio em dinheiro para o desenvolvedor que conseguir reproduzir o bug manualmente e, em seguida, solucioná-lo.

Inovações

O Google Chrome trouxe muitas inovações desde quando foi lançado, que logo foram adotadas por outros navegadores. Agora, é a hora de ele fazer o caminho contrário. O browser vai ganhar um redesign da sua área de interface de downloads, que deve ficar bem parecida com a de Firefox e Edge.

Atualmente, os downloads feitos no Chrome aparecem em uma barra na parte inferior da tela. É possível acompanhar o progresso de cada arquivo, abri-lo ou arrastá-lo para outra pasta.

Também é possível ver um histórico do que foi baixado em uma aba de Downloads, que pode ser acessada com o atalho Ctrl+J.

Isso era um diferencial em 2008, quando o navegador foi lançado – o Internet Explorer abria uma janela para cada download, por exemplo. Aos poucos, porém, o browser do Google foi ficando para trás.

