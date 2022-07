Tecnologia Novo Apple Watch vai apontar febre e trazer tela maior

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O sensor de temperatura seria mais um recurso relacionado à saúde nos relógios da marca, que já haviam sido atualizados com um sensor de oxigenação do sangue. Foto: Reprodução O sensor de temperatura seria mais um recurso relacionado à saúde nos relógios da marca, que já haviam sido atualizados com um sensor de oxigenação do sangue. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A nova linha de relógios inteligentes da Apple vai apontar febre em usuários, segundo reportagem da agência de notícias Bloomberg, que afirma ter conversado com pessoas com conhecimento sobre o novo Apple Watch.

Com novos sensores no aparelho, o novo recurso não substituiria um termômetro tradicional, mas identificaria momentos em que a temperatura do usuário está mais alta do que o normal, quando haveria possibilidade de febre. Segundo a Bloomberg, em casos positivos, o dispositivo lançaria uma notificação e pediria para o dono do aparelho aferir a temperatura.

Se confirmada, a novidade vai estar disponível na próxima versão do novo relógio (batizado informalmente de Apple Watch Series 8) e também na opção que deve ser lançada também neste ano com dedicação especial a esportes radicais – o aparelho deve trazer tela com maior resistência a impacto, por exemplo. A continuação da família de baixo custo (Apple Watch SE), que deve ser atualizada neste ano, não deve receber a funcionalidade.

O sensor de temperatura seria mais um recurso relacionado à saúde nos relógios da marca, que já haviam sido atualizados com um sensor de oxigenação do sangue no Watch Series 6 (2020) e novos recursos de exercícios físicos e monitoramento do sono no Series 7 (2021). Além disso, o aparelho faz medições batimentos cardíacos e de eletrocardiogramas, entre outros recursos.

Nova tela

Rumores apontam que a nova linha do Apple Watch contará também com uma tela maior, com 50mm de largura. Quem traz a novidade é o analista Ross Young, especialista na indústria de displays.

Não se sabe se o novo tamanho seria uma terceira opção para chegar às lojas ou se devem ter a fabricação interrompida as versões de 41 mm e 45 mm, presentes no Apple Watch Series 7 (2021). Com o passar dos anos, os relógios foram tendo as telas aprimoradas, com pouca alteração na carcaça do aparelho: a primeira versão lançada ao mercado, de 2014, era vendida com opções de 38 mm e 40 mm de largura.

Parkinson

A startup Rune Labs, com sede em São Francisco, recebeu autorização da Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos para usar o Apple Watch no monitoramento de tremores e outros sintomas comuns em pacientes com Parkinson.

Em 2021, um grupo de cientistas da Apple publicou um estudo na revista Science Translational Medicine mostrando que o dispositivo foi eficaz no monitoramento dos sintomas da doença. O software, desenvolvido pela Rune Labs, usa os sensores de movimento integrados ao relógio para detectar quedas.

O presidente-executivo da startup, Brian Pepin, disse que os dados do Apple Watch serão combinados com informações de outras fontes, incluindo um implante Medtronic que pode medir sinais cerebrais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia