Polícia Brasileiro e uruguaio são presos transportando cocaína em Santana do Livramento

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O brasileiro já tinha sido preso há duas semanas com uma caminhonete roubada. Foto: PRF/Divulgação O brasileiro já tinha sido preso há duas semanas com uma caminhonete roubada. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na madrugada deste sábado (29), a Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens transportando cocaína. A abordagem ocorreu na BR-158, em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do Estado.

Os policiais abordaram um Voyage com placas de Santana do Livramento. No carro estavam um brasileiro de 38 anos, natural do município, que foi preso pela PRF no última dia 13, em Rosário do Sul, com uma L200 roubada. Ele também possui antecedentes por receptação, ameaça e descumprimento de medidas protetivas contra mulher. Com ele viajava um uruguaio de 32 anos, natural de Rivera, com antecedentes no Brasil por porte ilegal de arma de fogo e furto de veículo.

Durante a revista, os policiais encontraram um quilo de cocaína dentro do Voyage. A dupla então admitiu que recebeu o veículo e a droga na Região Metropolitana de Porto Alegre e os entregaria na fronteira.

Os traficantes foram presos e encaminhados para a polícia judiciária local. O carro e a droga foram apreendidos e ficarão à disposição da justiça.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia