Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2022

Agentes da EPTC irão orientar o trânsito. Foto: Cesar Lopes/PMPA Agentes da EPTC irão orientar o trânsito. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A partir desta segunda-feira (31), entrará em teste a abertura ao tráfego da avenida Borges de Medeiros ao longo de todo o dia, no trecho que começa na avenida Salgado Filho, passa pelo cruzamento com a rua dos Andradas (Esquina Democrática) e vai até a rua José Montaury, em Porto Alegre. Nesse período inicial, a permissão é somente para táxis e lotações.

O secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer, esclarece que a iniciativa é um teste, decorrente de reivindicações de entidades ligadas ao comércio e serviços. “Chegou até a prefeitura o pedido de que as ruas do Centro Histórico voltem a permitir a convivência entre carros e pedestres, privilegiando os últimos, mas sem excluir os primeiros. Estamos fazendo, dessa forma, uma experiência dentro da concepção de tráfego compartilhado, em que o carro é o responsável pela segurança do pedestre”, afirma.

Os agentes de fiscalização e a central de videomonitoramento e controle da mobilidade da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) vão monitorar e orientar a circulação para garantir a segurança viária e minimizar os impactos no trânsito.

Sinalização

Além da ação de liberar o tráfego, foi iniciada a revisão de toda a sinalização viária do Centro Histórico para valorização do ambiente e patrimônio existente. As placas verticais serão substituídas por sinalização horizontal nos locais onde for verificada a possibilidade técnica, conforme as normas.

