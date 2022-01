Rio Grande do Sul Mais jovem transplantado do RS foi o primeiro vacinado entre as crianças em Estrela

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2022

Hoje aos oito anos, Raizo foi o primeiro vacinado da campanha de imunização infantil. Foto: Pablo Reis/Prefeitura de Estrela Hoje aos oito anos, Raizo foi o primeiro vacinado da campanha de imunização infantil. (Foto: Pablo Reis/Prefeitura de Estrela) Foto: Pablo Reis/Prefeitura de Estrela

Em 2013, com apenas 6 meses de idade, Raizo Weber Stach ficou famoso ao se tornar o mais jovem paciente do Estado submetido a um transplante de fígado. Nesta sexta-feira (28), aos 8 anos, foi a primeira criança em Estrela a ser vacinada contra a Covid, marcando o início da campanha de imunização infantil no município.

A vacinação, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Central, no Bairro Oriental, foi acompanhada pela mãe, Andréa Raizo. Neste sábado (29), das 8h às 12h, no mesmo local, começaram a ser vacinadas crianças entre 5 e 11 anos que possuem alguma comorbidade.

A aplicação do imunizante será feita em sala exclusiva, com espaço para recepção de crianças e responsáveis, que deverão permanecer no local por 20 minutos. O cronograma poderá ser ampliado nos próximos dias caso chegue novo lote de vacinas.

Em 2013, Raizo nasceu com atresia biliar, que provoca a perda da função hepática e pode evoluir para cirrose. Seis meses depois, pesando apenas 5 quilos – a doença impedia seu desenvolvimento corporal –, passou pelo transplante, realizado na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, a partir de um fragmento do fígado doado pelo tio do menino.

Ele segue até hoje tratamento e acompanhamento com especialistas em Porto Alegre. Durante a pandemia, contraiu Covid. Nesta sexta, estava um pouco ansioso e, antes da picada, fechou os olhos..

“Nem dói muito”, disse. “Agora posso voltar para a escola”.

A vacinação infantil e também a adulta seguem na próxima semana em Estrela. Na terça-feira (1º), serão vacinadas crianças de 11 anos sem comorbidades. Na quinta-feira (3), será a vez das crianças com 10 anos. É necessário que estejam acompanhadas de algum responsável.

