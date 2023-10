Esporte Brasileiro Luigi Cini brilha e é vice-campeão mundial de Skate Park

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2023

Luigi Cini subiu ao pódio no Mundial de Skate Park. (Foto: Elisa Condé/Perfil Brasil)

Luigi Cini garantiu a medalha de prata para o Brasil no Mundial de Skate Park em Roma, na Itália. O jovem skatista brasileiro precisou da última volta na grande final para colocar a bandeira verde e amarela no pódio, rompendo a até então hegemonia dos Estados Unidos – Gavin Bottger ficou em primeiro e Tato Carew em segundo. Augusto Akio e Pedro Barros ficaram em quinto e sexto, respectivamente.

Cini estava confortável na pista de Roma desde a classificação. O atleta repetiu o feito da semifinal no sábado e foi o único brasileiro a romper a marca de 90 pontos neste domingo. Sua última volta, com um flip fantástico, tirou a nota 91,90 dos juízes, após duas voltas sem destaque: 76,97 na primeira e 71,11 na segunda.

O segundo lugar na competição garante pontos importantes no Ranking Mundial Olímpico de Skate (OWSR) para Luigi Cini brigar por uma vaga em Paris-2024 – antes do mundial, o skatista estava em terceiro. O líder Augusto Akio chegou a flertar com medalha em Roma, mas ficou com 84,50 e foi superado pelos norte-americanos. Já Pedro Barros acertou boas manobras, mas sofreu com as quedas e finalizou o torneio com 81,07.

Campeão do Mundial de Skate Park, Bottger também precisou da última volta para subir à primeira posição do quadro de medalhas. O norte-americano acertou uma sequência incrível de manobras e ficou com 94,03 e o ouro. Seu companheiro, Tate Carew, que até então liderava a competição, ficou com nota 91,34 e apenas o bronze.

