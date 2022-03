Brasil Brasileiros e estrangeiros que estavam na Ucrânia e foram resgatados por avião da FAB são recebidos por Bolsonaro em Brasília

10 de março de 2022

Voo da FAB transportou 43 brasileiros, 25 estrangeiros e animais de estimação.

Os dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) enviados para resgatar brasileiros que estavam na Ucrânia chegaram nesta quinta-feira (10) no Brasil. Após fazer uma escala pela manhã no Recife (PE), as aeronaves pousaram no início da tarde em Brasília (DF), onde foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro.

Foram transportados 43 brasileiros e 25 estrangeiros, sendo 19 ucranianos, cinco argentinos e um colombiano. Também foram trazidos dez animais de estimação. O grupo deixou Varsóvia, na Polônia, na tarde de quarta (9).

Inicialmente, foi enviado uma aeronave de modelo KC-390 para resgatar os brasileiros. Depois, outro avião Legacy foi utilizado como apoio. Os aviões pousaram na Base Aérea de Brasília. Bolsonaro cumprimentou todos os repatriados e posou para fotos com eles, mas não discursou.

Após a cerimônia, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, afirmou que outras aeronaves estão disponíveis para trazer mais brasileiros que queiram voltar, mas que seria mais econômico transportá-los em um voo comercial.

“O presidente já colocou aeronave em prontidão, mas, na verdade, o que nós pensamos é que pelo número que nós temos hoje registrado lá na embaixada do Brasil em Kiev, que é mais econômico trazer para o Brasil, repatriar, em voo comercial.”

Inicialmente a FAB informou aos brasileiros que estavam na Polônia que alguns animais de estimação não poderiam embarcar, mas o transporte deles foi autorizado depois de uma campanha nas redes sociais. A ativista Luisa Mell, que participou da campanha, esteve presente na cerimônia.

Estavam presentes os ministros Braga Netto (Defesa), Anderson Torres (Justiça e Segurança Pública), Marcelo Queiroga (Saúde), Augusto Heleno (GSI), Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral), João Roma (Cidadania) e Flávia Arruda (Secretaria de Governo).

Ao partir para a Ucrânia, o avião levou doações: nove toneladas de alimentos desidratados, meia tonelada de itens médicos e insumos essenciais e 50 purificadores de água. De acordo com o Ministério da Defesa, a carga será entregue para autoridades ucranianas.

O presidente insiste que se mantém “neutro” em relação à invasão russa da Ucrânia, argumentando que não quer prejudicar os interesses econômicos que o Brasil tem com a Rússia, principal fornecedora de fertilizantes para o poderoso setor agrícola brasileiro. No entanto, seu governo votou na semana passada uma resolução na Assembleia Geral da ONU para exigir que a Rússia retire suas tropas da Ucrânia e encerre a guerra.

Também na semana passada, Bolsonaro anunciou a concessão de vistos humanitários a ucranianos e apátridas que fogem da guerra. Há uma colônia de 600 mil ucranianos no Brasil, grande parte no Estado do Paraná.

Uma cerimônia foi realizada antes da decolagem, na Base Aérea de Brasília, com a presença dos ministros Walter Braga Netto, Anderson Torres e Marcelo Queiroga e do ministro interino das Relações Exteriores, Fernando Simas Magalhães.

Sem citar detalhes do conflito com a Rússia, Braga Netto afirmou que o Brasil tem histórico de buscar a “paz no mundo” e que vai auxiliar grupos em “necessidade de ajuda humanitária”.

“A diplomacia e as Forças Armadas brasileiras têm o histórico e o sacerdócio de amenizar a dor das pessoas em situação de conflitos ou calamidades, levar calor humano e compartilhar a esperança e a fé na paz no mundo”, discursou. “Uma vez mais, uma parcela da população mundial se vê em necessidade de ajuda humanitária. Prontamente o governo federal se empenhou para proteger e auxiliar os brasileiros que estão sendo impactados pela situação na Ucrânia.”

De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, 2,3 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia até esta quinta desde o início da invasão há duas semanas.

