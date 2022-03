Política PDT quer o apresentador José Luiz Datena como vice de Ciro Gomes

Por Redação O Sul | 10 de março de 2022

Outras siglas já fizeram convites e tem cobiçado o apresentador. Foto: Datena/Divulgação Outras siglas já fizeram convites e tem cobiçado o apresentador. (Foto: Datena/Divulgação) Foto: Datena/Divulgação

O PDT ofereceu o posto de vice na chapa de Ciro Gomes ao apresentador José Luiz Datena caso ele decida se filiar à legenda. O presidente da sigla, Carlos Lupi, confirmou a informação nesta quinta-feira (10).

De acordo com Lupi, este não é o único caminho e Datena, se optar pelo PDT, “poderá escolher se quer ir a vice, se tentará uma vaga no Senado ou ainda se disputará o governo do Estado”. “Ele tem forte apelo popular e ajudaria em qualquer caminho”, afirmou Lupi.

O presidente do PDT disse que aguarda resposta de Datena na semana que vem. Outras siglas já fizeram convites e tem cobiçado o apresentador. É o caso do Republicanos e do MDB.

