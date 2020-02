Brasil Brasileiros trazidos da China não têm novo coronavírus, diz o Ministério da Saúde

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2020

Ministério diz que foram realizados 58 exames laboratoriais específicos para o novo coronavírus Foto: Divulgação Ministério da Defesa diz que foram realizados 58 exames laboratoriais específicos para o novo coronavírus (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Exames laboratoriais mostram que os brasileiros repatriados de Wuhan, na China, e os profissionais que tiveram contato com eles não estão infectados pelo novo coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde. Os resultados dos testes realizados pelo Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-Goiás) foram entregues ao governo nesta terça-feira (11).

A informação foi divulgada nesta terça-feira, juntamente com o balanço diário que a pasta apresenta sobre a situação do novo coronavírus no Brasil. O grupo com 58 pessoas, sendo 34 repatriados e outros 24 profissionais, está em quarentena na Base Aérea de Anápolis, a 55 km de Goiânia.

O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, foi perguntado sobre a possibilidade de diminuição do período de quarentena. O período está previsto para durar 18 dias. O secretário afirmou que a questão será decidida pelo Ministério da Defesa.

“Nós do Ministério da Saúde já nos posicionamos com relação à saúde. Mas a quarentena tem outras questões envolvidas, que são do Ministério da Defesa, mas existe a possibilidade de os profissionais de saúde que participaram da operação de busca na China terem o tempo de quarentena reduzido”, disse Gabbardo.

Casos em investigação

De acordo com o ministério, o País investiga oito casos suspeitos de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Segundo o governo, desde o início do monitoramento, 33 casos foram descartados. Entre os pacientes acompanhados, três estão em São Paulo, dois no Rio de Janeiro, um no Paraná, um em Minas Gerais e outro no Rio Grande do Sul.

