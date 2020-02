Porto Alegre Avenida Nilo Peçanha terá bloqueio total para serviço emergencial do Dmae

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2020

A interrupção segue até a finalização do serviço Foto: Arte Endrigo Valadão/DMAE PMPA A interrupção segue até a finalização do serviço (Foto: Arte Endrigo Valadão/DMAE PMPA) Foto: Arte Endrigo Valadão/DMAE PMPA

Em razão de um conserto emergencial na rede de água do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), informa que a avenida Nilo Peçanha, em Porto Alegre, terá bloqueio total, no sentido Centro – bairro, a partir das 21h desta terça-feira (11). A interrupção segue até a finalização do serviço.

Desvio do trânsito – avenida Nilo Peçanha C-B, alameda Eduardo Guimarães, avenida Carlos Gomes S-N, rua Anita Garibaldi, avenida Alvarenga, avenida Sociedade Libanesa, avenida Nilo Peçanha C-B.

Desvio Transporte – as linhas T7, 429 – Protásio Iguatemi e 671- Carlos Gomes/ Salso têm alteração nos seus itinerários e seguem o mesmo desvio do trânsito.

