Terça-feira, 12 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Tecnologia Brasileiros já mandam 140 milhões de mensagens por dia para o ChatGPT

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

O País está entre os três maiores mercados da startup de inteligência artificial. (Foto: Reprodução)

Os brasileiros enviam 140 milhões de mensagens diariamente para o ChatGPT, revelou a OpenAI em documento inédito sobre o mercado nacional. O relatório divulgado nessa terça-feira (12) reforça a marca já registrada por pesquisas independentes: o País está entre os três maiores mercados da startup de inteligência artificial (IA) – o estudo não cita os outros dois nomes, mas EUA e Índia são os outros países que costumam aparecer em rankings deste tipo.

Recentemente, a companhia revelou ter mais de 700 milhões de usuários no mundo e receber 3 bilhões de mensagens diárias na ferramenta.

“Hoje, o Brasil está entre os três países do mundo com maior uso semanal do ChatGPT, com cerca de 140 milhões de mensagens enviadas todos os dias. Esses números não são apenas estatísticas – são um poderoso testemunho da criatividade e da curiosidade do povo brasileiro. O desafio que temos pela frente é garantir que os benefícios da IA sejam amplos, inclusivos e sustentáveis,” escreveu Nicolas Andrade, head de política para América Latina e Caribe da OpenAI.

O documento também aponta para o perfil de usuários no País. Mais da metade, 60%, têm entre 18 e 34 anos, o que indica uma massa jovem de usuários – 27% têm entre 18 e 24 anos e 33% têm entre 25 e 34 anos.

Entre os casos de uso estão redação e comunicação (20%), aprendizado e capacitação (15%) e programação/ciência de dados/matemática (6%) – o documento afirma também que o Brasil é um dos cinco países com maior uso da API do ChatGPT, o que indica que empresas e startups estão testando e adotando soluções com a IA da OpenAI como pilar fundamental.

Embora mantenha um tom otimista, o relatório admite o impacto da tecnologia nas profissões, incluindo eliminação de funções. “Veremos também surgir tipos de trabalho e empresas totalmente novos como resultado da IA. Segundo alguns relatos, a maioria das profissões que existem hoje nem sequer existia antes de 1940 e o advento da IA pode acelerar essa tendência nas próximas décadas. Essa transformação significaria novas funções e setores totalmente novos que oferecerão oportunidades de emprego e estimularão ainda mais o crescimento econômico”, diz o documento. Pessoas desempregadas pela IA é um dos principais temas de discussão e preocupação em torno da tecnologia.

GPT-5

A empolgação do documento também não reflete a decepção do mercado em relação ao GPT-5, nova IA do ChatGPT apresentado na semana passada. Depois de dois anos de expectativa, o novo modelo frustrou aqueles que esperavam por algo próximo de uma inteligência artificial geral (AGI, na sigla em inglês), objetivo maior declarado pelo CEO Sam Altman. O termo se refere a um sistema com capacidade cognitiva humana.

A frustração por parte dos usuários fez, inclusive, a companhia recuar horas depois do anúncio. Inicialmente, a OpenAI integrou todos os seus modelos ao GPT-5, o que significava que a IA escolhia qual modo usar para responder ao comando do usuário. O ChatGPT vai analisava a complexidade do pedido, e identificava a necessidade uma maior capacidade de processamento.

No entanto, parte dos usuários passou a sentir falta das respostas do GPT-4o, atribuindo baixa qualidade nos resultados do GPT-5, o que levou a OpenAI a permitir ao usuário escolher qual modelo pode dar respostas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

