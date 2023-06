Economia Brasileiros poderão pagar compras na Argentina com Pix

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2023

Data da liberação ainda não foi anunciada. (Foto: Reprodução)

Os brasileiros, em breve, poderão fazer pagamentos via Pix na Argentina. A fintech americana Fiserv disponibilizará a funcionalidade aos comerciantes do país, embora a data da liberação ainda não tenha sido anunciada.

Considerando que o real está mais forte em relação ao peso argentino, essa nova opção de pagamento pode ser vantajosa para os brasileiros que desejam quitar suas despesas durante viagens, sem a necessidade de utilizar cartão de crédito ou dinheiro em espécie.

Com o novo sistema, os lojistas emitem um QR Code, por meio do qual o consumidor faz o pagamento. Uma das maiores vantagens da plataforma é que, em vez dos 6,38% do IOF nas compras no cartão de crédito em moeda estrangeira, a alíquota cobrada é de apenas 0,38% por transferência.

Outro motivo de alívio para os clientes é que, ao contrário das taxas de câmbio cobradas pelos cartões no dia de fechamento da fatura, o Rendix processa o câmbio do momento da compra. O consumidor é informado na hora, com uma mensagem eletrônica, sobre a taxa que está pagando naquela transação internacional.

“A vantagem para o lojista é que ele não tem nenhuma taxa de desconto associada a essa operação, não tem as taxas de maquininha que vemos por aqui. Então, ele tem o interesse de oferecer o meio de pagamento para o cliente. Uma outra vantagem é que o lojista não fica preso ao limite do cartão do consumidor”, afirmou o CEO da Agillitas, Henrique Capdeville, em entrevista ao Metrópoles.

Segundo a Agillitas, cerca de 30 estabelecimentos comerciais no exterior utilizavam o Rendix, a maioria localizada na América Latina. O modelo tem sido cada vez mais usado, principalmente, em cidades em que há forte presença de turistas brasileiros, como Buenos Aires e Bariloche (Argentina), Punta Del Este (Uruguai) e Ciudad Del Este (Paraguai).

Também há lojas e departamentos comerciais que já usam o Rendix na França, em Portugal e nos Estados Unidos. Até no Catar, no fim do ano passado, foi possível comprar produtos e ingressos para alguns jogos e eventos relacionados à Copa do Mundo por meio do Pix.

60 países

Esse tipo de transação já está sendo testada em 60 países por meio do Nexus, conhecido como “Pix Internacional” . Esse sistema visa facilitar transações entre diferentes nações e moedas em até um minuto. O Nexus está sendo desenvolvido no hub de inovação do Bank of International Settlements (BIS), conhecido como “o banco central dos bancos centrais”, sediado na Suíça. A proposta é integrar todos os países que já possuem algum sistema instantâneo de pagamento e transferência, como o Pix .

Atualmente, o Nexus está em fase de prova de conceito, com testes sendo realizados entre sistemas de pagamento da Malásia, Cingapura e da Zona do Euro, por meio do Banco da Itália. O Banco Central do Brasil está participando desses testes como observador.

