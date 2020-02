As equipes de saúde entraram de quarto em quarto para colher as amostras. Os profissionais usavam macacões que cobrem o corpo todo, luvas, máscaras e óculos de proteção.

Os 34 repatriados e 24 profissionais que os buscaram em Wuhan – epicentro do surto do vírus na China – têm ainda dez dias de isolamento previstos. O primeiro exame foi feito com amostras colhidas no dia 9, quando eles desembarcaram na cidade goiana. O resultado saiu dois dias depois e apontou que nenhum deles apresentava indícios de contaminação.