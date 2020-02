Inter Coudet explica opção por Bruno Fuchs após derrota no Grenal

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O zagueiro Bruno Fuchs foi a surpresa no time do Inter no clássico 423, que acabou com derrotado por 1 a 0, para o Grêmio. Em entrevista coletiva após o revés, a entrada do zagueiro na vaga de Moledo foi uma das questões ao técnico Eduardo Coudet.

“Não é uma característica do Moledo, mas ele está trabalhando para melhorar. O gol foi na bola área, mas poderia ter sido por baixo. Não é definitivo. Pensei que seria importante contra um Grêmio com três volantes. Pensei que a gente necessitava desse primeiro passe com maior qualidade. É uma característica dele e não do Moledo”, explicou o comandante argentino.

Com relação a partida, Coudet destacou que o time teve momentos em que teve o controle do jogo e a oportunidade de gols, mas por estar em campo com um jogador a menos houve dificuldades: “Nos primeiros cinco a dez minutos, tivemos dificuldades, depois conseguimos controlar o jogo. Tivemos que jogar com um a menos no segundo tempo. Foi difícil, mas ainda assim tivemos capacidade de abrir o marcador.”

Ainda durante a coletiva, Eduardo Coudet falou sobre os elogios do técnico Renato Portaluppi e a possibilidade de um novo Grenal na Libertadores: “É importante para mim. Também quero Grenal. Vamos fazer o possível. Será importante. Ainda não podemos pensar, pois temos um adversário difícil que é o Tolima.”

O grupo do Inter se reapresenta neste domingo. O foco do time agora passa a ser a disputa da terceira fase da pré-Libertadores, contra o Tolima.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

