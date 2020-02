Grêmio FGF irá custear utilização do VAR para Caxias e Grêmio, na final do 1° turno do Gauchão

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Decisão ocorre no próximo sábado, no estádio Centenário Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou que irá custear o uso do árbitro de vídeo (VAR) para a decisão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Após as tratativas com as direções de Caxias e Grêmio, que irão protagonizar a final da Taça Ewaldo Poeta, ficou definido a utilização da tecnologia que será promovida pela entidade.

A decisão pela taça Ewaldo Poeta, em jogo único, ocorre no próximo sábado (22), às 16h30, no estádio Centenário, em Caxias do Sul.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

