Grêmio Grêmio pode ganhar reforço de Geromel na decisão contra o Caxias

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Treinos ao longo da semana irão definir presença do zagueiro que ainda não atuou em 2020 Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio pode ter reforço no sistema defensivo na decisão contra o Caxias, que vale a taça do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Pedro Geromel, que está em fase final de recuperação, pode retornar ao time no próximo sábado.

O zagueiro que se quer estreou na temporada de 2020 estava em recuperação de uma cirurgia no menisco lateral do joelho direito. E, desde então, nestas seis partidas, o técnico Renato Portaluppi teve que recorrer ao banco de reservas, promovendo as entradas de David Braz e Paulo Miranda.

O possível retorno de Geromel na final contra o Caxias não significa a volta da zaga titular, já que Kanneman está no departamento médico em recuperação de um procedimento cirúrgico no primeiro dedo do pé esquerdo. Assim, David Braz deve seguir como titular.

Depois da vitória no clássico Grenal, o elenco gremista se reapresenta na tarde desta segunda-feira, para abrir a semana de trabalhos e monitorar a condição de Pedro Geromel.

A decisão da Taça Ewaldo Poeta está marcada para o próximo sábado, às 16h30, no estádio Centenário.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

