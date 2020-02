Esporte Classificado para a final do primeiro turno do Gauchão, o Grêmio se reapresentou nesta segunda

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Diego Souza, com média de um gol por jogo, exalta momento e projeta confronto diante do Caxias. (Foto: Grêmio FBPA/Divulgação)

Classificado para a final da Taça Ewaldo Poeta, Grêmio se reapresentou e já foca no duelo decisivo do próximo sábado (22). Após folga no domingo (16), a equipe treinou na tarde desta segunda-feira (17) no CT Luiz Carvalho e tem olhos voltados para o confronto com o Caxias, pela final única do primeiro turno do Campeonato Gaúcho 2020.

A partida é única e será no Estádio Centenário, às 16h30min.

A atividade regenerativa desta tarde foi com os portões fechados no CT. Mas o destaque foi o autor do gol que deu a vitória ao Tricolor no clássico Grenal 423, Diego Souza, que falou em entrevista coletiva. O atacante, que voltou ao Tricolor há cerca de 20 dias, já tem uma marca de um gol por jogo.

“Fico feliz demais por estar acontecendo isso, no início de ano e no Grêmio. Espero continuar fazendo gols, prolongar isso por um bom tempo, mas a gente sabe que os adversários são difíceis e eu espero ter as oportunidades para fazer gols”, disse o atacante, que também falou sobre o atual momento. “Eu trabalhei bastante e confio muito no meu trabalho. Isso é um passo largo que eu dei, sabendo do que posso produzir, quero seguir ajudando o Grêmio”.

Reforço

O Grêmio pode ter reforço no sistema defensivo na decisão contra o Caxias, que vale a taça do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Pedro Geromel, que está em fase final de recuperação, pode retornar ao time no próximo sábado.

O zagueiro que se quer estreou na temporada de 2020 estava em recuperação de uma cirurgia no menisco lateral do joelho direito. E, desde então, nestas seis partidas, o técnico Renato Portaluppi teve que recorrer ao banco de reservas, promovendo as entradas de David Braz e Paulo Miranda.

O possível retorno de Geromel na final contra o Caxias não significa a volta da zaga titular, já que Kanneman está no departamento médico em recuperação de um procedimento cirúrgico no primeiro dedo do pé esquerdo. Assim, David Braz deve seguir como titular.

