Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2020

Na partida válida pela primeira fase, o Caxias superou o Grêmio por 2 a 0. (Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou que a final da Taça Ewaldo Poeta, válida pelo primeiro turno do Gauchão, entre Caxias e Grêmio, será disputada a partir das 16h30min do próximo sábado (22), no Estádio Centenário. O time da Serra tem o direito de decidir em casa por ter feito melhor campanha na fase de grupos.

No domingo, o Caxias venceu o Ypiranga pelo placar de um a zero. O gol da vitória do Caxias só saiu nos acréscimos do segundo tempo. Após muita insistência, os donos da casa abriram o placar em cobrança de escanteio de Ivan, que encontrou o atacante Da Silva, autor do gol da classificação. Grêmio e Caxias já se enfrentaram na primeira rodada do Gauchão, quando o Caxias venceu o jogo por dois a zero.

Grenal na Libertadores

Após a vitória no Grenal, o técnico Renato em entrevista coletiva disse que o Inter na fase de grupos fortalece o futebol gaúcho. E será um incremento a mais na rivalidade. Afinal, a temporada pode chegar a 13 Gre-Nais. Tanto que Renato, que teve uma conversa animada com D’Alessandro no intervalo, revelou a conversa com os comandados de Eduardo Coudet.

Renato também comentou a opção por três volantes e indicou que o esquema pode ser repetido durante a temporada. “Em três anos, usei várias vezes esse esquema. Se tiver que usar, vou usar. Depende o que eu preciso durante a partida. São características diferentes, não tem a criatividade do Tiago, do Everton, mas tenho velocidade” avaliou, refutando comparações com o a estratégia adotada pelo ex-treinador do Santos, Jorge Sampaoli, na equipe da Vila Belmiro durante a última temporada.

