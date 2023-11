Geral Brasileiros repatriados de Gaza poderão ter acesso ao Bolsa Família e outros programas sociais

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2023

Imagem dos brasileiros e familiares repatriados de Gaza dentro de avião da FAB. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os resgatados da Faixa de Gaza que desembarcam na noite de segunda-feira (13) no Brasil poderão solicitar a inclusão no Bolsa Família e outros programas de benefícios socioassistenciais, informou o Ministério do Desenvolvimento Social.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, a inclusão nos programas de transferência de renda será a estratégia fundamental para a reinclusão social das famílias brasileiras repatriadas de Gaza.

A pasta destaca ainda que os repatriados têm direitos em condições de igualdade com os nacionais.

O SUAS, informou o ministério, deve apoiar os brasileiros que chegarão de Gaza na reconstrução de vínculos e de possibilidades nos novos territórios, no fortalecimento de vínculos familiares e de redes de apoio e convívio social e na busca por autonomia, e no acesso a direitos.

“Já está acertado para que as pessoas que ficam inicialmente no alojamento da Base Área em Brasília sejam deslocadas para São Paulo, onde já tem uma área preparada com experiência para recepcionar e, a partir daí, a interiorização e em vários programas da área social. O Brasil tem uma experiência de recebimento em situações como essa e aqui de braços abertos nós vamos cuidar dessas pessoas que precisam muito”, disse o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias.

O acolhimento do grupo de brasileiros e familiares repatriados da Faixa de Gaza tem o apoio de ministérios e agências da Organização das Nações Unidas (ONU). A coordenação da operação é do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

No primeiro dia no Brasil, depois de mais de 30 dias de espera pela saída de uma Faixa de Gaza sob bombardeios constantes de Israel, o grupo de 32 repatriados passou por consultas médicas, tomou vacinas, recebeu atendimento com psicólogos e regularizou documentos. Os atendimentos ocorreram no alojamento da Base Aérea de Brasília, onde estão hospedados.

De acordo com o diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência (Dahu) do Ministério da Saúde, Nilton Pereira Júnior, ninguém precisou de internação e, após as consultas, todos receberam alta, inclusive as crianças. Nessa segunda-feira (13), foi divulgada a informação de que duas crianças estavam com quadro de desnutrição. Nilton Júnior informou que elas foram avaliadas por pediatras e não foi constatado desnutrição ou desidratação. As informações são da CNN e da Agência Brasil.

