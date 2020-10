Geral Brasileiros são flagrados ao tentar entrar em Portugal em um jatinho carregado com mais de 170 quilos de cocaína

15 de outubro de 2020

Cinco traficantes fretaram um jatinho para levar cocaína do Brasil para Portugal. (Foto: Divulgação/Polícia Judiciária de Portugal)

A polícia de Portugal deteve três brasileiros e dois portugueses que levaram mais de 170 quilos de cocaína do Brasil até Lisboa em um jatinho.

Os três brasileiros foram presos, mas os dois portugueses aguardarão o processo em casa, segundo entrevista de Rui Sousa, coordenador da Polícia Judiciária do país à emissora pública RTP.

“Estamos em plena cooperação com as autoridades brasileiras e sabemos que uma das pessoas já tinha antecedentes por outros tipos de crimes”, disse ele.

Os traficantes estavam disfarçados de viajantes executivos e já teriam realizado várias vezes o mesmo roteiro: partindo do Brasil em direção a Portugal com carregamentos de drogas.

Os cinco podem pertencer a uma organização maior, de acordo com Sousa.

A polícia apreendeu o avião – foi a primeira vez que isso aconteceu em uma operação contra o comércio ilegal de drogas no país. A carga seria equivalente a 1,7 milhão de doses de cocaína na quantidade que é vendida ao consumidor final.

A ação foi parte de uma operação da polícia portuguesa chamada White Wing (asa branca em inglês).

Postagens de drogas pelo Correio

Já no Brasil, em outro caso, em Santana do Livramento, a Polícia Federal prendeu em flagrante, na quarta-feira (14), um homem que realizava postagens de drogas para diversos países da Ásia e da Europa por meio dos Correios.

Policiais federais realizaram a abordagem no momento em que um quadro, com cocaína oculta na sua estrutura, era despachado para Hong Kong. Também foi apreendida uma embalagem contendo cosméticos com cocaína oculta, que teria a Tailândia como destino final e que havia sido despachada na terça-feira (13) pelo mesmo indivíduo.

No momento da postagem nos Correios, o homem apresentou documentos falsos. Posteriormente, foi identificado como sendo natural de São Paulo, de 39 anos. Conforme as informações apuradas, ele viajou de São Paulo para Santana do Livramento para realizar as postagens.

O homem foi indiciado por tráfico internacional de drogas e encaminhado ao sistema penitenciário. A Polícia Federal investiga a origem da droga e se há outras pessoas envolvidas. O material apreendido será encaminhado para perícia para a total extração da droga e posterior pesagem. As informações são do portal de notícias G1 e da PF.

