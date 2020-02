Ao todo, segundo a FAB, as aeronaves trouxeram 34 passageiros – entre brasileiros e cônjugues chineses – que estavam em Wuhan, epicentro do surto do coronavírus. Além deles, também viajou uma equipe de apoio com 24 membros. O Ministério da Saúde ainda vai avaliar o quadro de cada um para saber se o grupo de suporte vai precisar ficar isolado.