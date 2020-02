Brasil Saiba o que é oferecido aos brasileiros que estão em quarentena na Base Aérea de Anápolis

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2020

Dois aviões da FAB trouxeram os brasileiros que estavam na China Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Dois aviões da FAB trouxeram os brasileiros que estavam na China. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os quartos do Hotel de Trânsito da Base Aérea de Anápolis (GO) que receberam os brasileiros repatriados da China contam com TV, frigobar, ar-condicionado e presentes para os hóspedes. As crianças ganharam brinquedos. O grupo deve ficar em quarentena no local por 18 dias.

Os dois voos da FAB (Força Aérea Brasileira) com o grupo chegaram por volta das 6h deste domingo (09) no município goiano. Os brasileiros têm acesso a videogames e internet totalmente liberada. Eles também podem assistir a filmes e apresentações musicais da banda militar em um espaço externo, coberto por uma enorme tenda e no qual foi instalado um telão. Há ainda recreação para as crianças, com brinquedoteca e biblioteca.

“Sobre as atividades com banda e apresentações, elas vão acontecer. Diria que até na distância normal que qualquer pessoa vai assistir a uma banda. Dentro de um raio de segurança, vão seguir o regramento dessas distâncias que foram acordadas”, disse o almirante Antonio Barra Torres, presidente da Anvisa.

Todos os quartos estão equipados com máscaras e luvas. Há uma grande área verde que poderá ser usada pelo grupo. Nela, há jogos de mesas, espreguiçadeiras e um pula-pula para crianças

Foram adquiridos itens novos, como roupas de cama, berços, fraldas e até cortinas com material anti-alergênico.

Veja o que será oferecido aos repatriados na quarentena:

Seis refeições diárias: café, colação, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia (acompanhados por nutricionistas)

Videogame, brinquedoteca, jogos, biblioteca, apresentação de bandas militares

Internet, TV a cabo, frigobar e geladeira sem itens alcoólicos;

Emergência odontológica

Apoio psicológico e pedagógico

