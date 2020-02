Mundo Polícia mata soldado que tirou a vida de quase 60 pessoas em ataques a tiros na Tailândia

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2020

A polícia da Tailândia informou neste domingo (09) que matou o soldado que assassinou 26 pessoas e deixou outras 57 feridas em ataques a tiros no sábado (08) na cidade de Korat, a cerca de 250 quilômetros de Bangcoc.

Segundo o primeiro-ministro Prayut Chan-ocha, oito feridos seguem em estado grave. “Um incidente assim nunca havia acontecido na Tailândia, e esperamos que nunca volte a acontecer”, afirmou.

O premiê disse ainda que um “problema pessoal” por conta da venda de um imóvel teria sido o motivo dos ataques do militar. De acordo com a imprensa da Tailândia, os disparos ocorreram por volta das 15h30min no horário local (5h30min em Brasília) em uma base militar e em seguida em um shopping.

O militar, identificado como Jakrapanth Thomma, de 32 anos, atirou primeiro contra o próprio comandante e outros companheiros. Depois, roubou armas e munição e fugiu em um carro, o qual dirigiu até o centro da cidade, onde fica o centro comercial.

Ele invadiu o local por volta das 18h (8h em Brasília). Ao chegar no shopping, o militar começou a atirar indiscriminadamente com um fuzil de assalto contra pedestres e automóveis.

Cerca de seis horas após o atirador iniciar o massacre, as forças especiais conseguiram entrar e controlar parte do edifício para liberar dezenas de pessoas que estavam escondidas longe do alcance do assassino.

O shopping amanheceu cercado por policiais e militares neste domingo. Por volta das 9h (23h de sábado em Brasília), mais de 17 horas após o início do massacre, o atirador foi morto.

