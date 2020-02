Rio Grande do Sul Cinco novos pedágios entram em operação em rodovias gaúchas neste domingo

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2020

A tarifa é de R$ 4,40 para veículos leves em todos os pedágios Foto: Divulgação A tarifa é de R$ 4,40 para veículos leves em todos os pedágios. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Começa neste domingo (09) a cobrança de pedágio na praça da BR-101, em Três Cachoeiras (km 35,2), e nas praças da BR-386, em Victor Graeff (km 204,4), Fontoura Xavier (km 262,7), Paverama (km 375,8) e Montenegro (km 426). As rodovias são administradas pela CCR ViaSul.

A tarifa é de R$ 4,40 para veículos leves em todos os pedágios. A cobrança acontece nos dois sentidos das rodovias. Os novos pedágios foram autorizadas pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

“O contrato de concessão não prevê isenção de tarifa, exceto para veículos oficiais, próprios ou contratados de prestadores de serviço, da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, seus respectivos órgãos, departamentos, autarquias ou fundações públicas, bem como os veículos de Corpo Diplomático. Além disso, para os comerciais, o eixo suspenso só é isento para veículos vazios”, informou a CCR ViaSul.

As cinco novas praças possuem pistas de passagem automática. A adesão ao sistema de cobrança eletrônica é feita diretamente com as operadoras prestadoras do serviço.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário