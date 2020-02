Rio Grande do Sul Aposta de Tramandaí fatura R$ 500 mil na Loteria Federal

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2020

O sorteio foi realizado na noite de sábado Foto: Marcos Santos/USP Imagens O sorteio foi realizado na noite de sábado. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Uma aposta de Tramandaí, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, faturou R$ 500 mil no concurso 5.466 da Loteria Federal, realizado na noite de sábado (08) em São Paulo. Confira o resultado:

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1º 046191 LOTERIAS SAN MARINO TRAMANDAÍ/RS 500.000,00 2º 082160 FRANCISCO FERREIRA SÃO GOTARDO/MG 27.000,00 3º 015925 LOTERICA ANGRA DOS REIS LTDA ANGRA DOS REIS/RJ 24.000,00 4º 018533 LOTERICA GUARANY PATO BRANCO/PR 19.000,00 5º 021703 SORTE CENTER CAMPINAS/SP 18.329,00

Criada no dia 15 de setembro de 1962, a Loteria Federal é a mais antiga que se encontra ativa. Nela, o apostador não escolhe as dezenas como nos demais jogos lotéricos. É preciso se dirigir até uma lotérica e escolher as cartelas disponíveis para venda.

Os sorteios são realizados pela Caixa Econômica Federal às quartas e aos sábados, com prêmios principais de R$ 500 mil

