Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2022

Ônibus que casal de brasileiros estava virou durante passeio na República Dominicana. (Foto: Reprodução/Arquivo pessoal)

Um casal de brasileiros viu a própria lua de mel terminar em tragédia após um grave acidente de ônibus na República Dominicana, que deixou três mortos e mais de 30 feridos. Jhordan Abdalla, de 28 anos, e Flavia Camila Martinez, de 26, moram em Praia Grande, no litoral de São Paulo, e estavam em Punta Cana quando sofreram o acidente. Ele teve ferimentos leves, mas ela passou por cirurgia e está internada na UTI. “Foi horrível, parecia cena de filme”, desabafou o rapaz.

O acidente aconteceu na manhã da última quinta-feira (7) em uma região turística da República Dominicana. O destino da viagem era uma ilha próxima ao local da ocorrência.

O motorista do ônibus, Franklin Nín Pérez, afirmou inicialmente que um caminhão fechou o espaço para o ônibus na rodovia. De acordo com a mídia dominicana, um pneu pode ter explodido quando o ônibus estava em movimento.

Uma chilena que estava no ônibus afirmou que o veículo estava em alta velocidade. Ela afirma que o motorista perdeu o controle em uma curva e capotou. O caso está sendo investigado.

Segundo o diário argentino “Clarín”, as vítimas fatais são duas argentinas e uma peruana.

Cirurgia

Segundo Jhordan, deu tempo dele proteger a própria cabeça, o que ajudou a não agravar o estado de saúde. O rapaz ficou com os braços ralados, mas ‘bem superficial’, apesar de ter levado pontos. “Cai, mas levantei e já comecei a procurar a Flávia. Achei ela desacordada, e não sei de onde tirei forças para levanta-la”.

Assim que o jovem pegou Flávia no colo, ela começou a acordar, e o casal foi rapidamente ajudado por pessoas que estavam próximas. “Tinha muita gente ferida e muita gente muito mal. Não tinha ambulância para todo mundo. As viaturas da policia começaram a levar as pessoas menos feridas para o hospital, e a gente foi em uma caminhonete da polícia, acompanhado de um bombeiro”.

A moça bateu a cabeça e ficou com metade do rosto muito inchado, conforme descrito pelo marido. Por conta disso, ela precisou ser internada na UTI e passou por um cirurgia. “Ela operou e ficou bem, está estável. Ela ficou lúcida o tempo inteiro”.

“Ela não teve sangramento no cérebro, apesar de ter batido a cabeça. Ela precisou levar ponto no rosto e fazer reconstituição capilar, porque o cabelo prendeu em alguma coisa. Ela está com a mandíbula quebrada e vai ter que procurar um cirurgião dentista, mas isso pode ser feito no Brasil. Também sofreu uma lesão em uma das vértebras, mas nada grave, ela está imobilizada com o colar cervical”, relatou.

Após a melhora na cirurgia, a expectativa é que Flávia seja transferida para o quarto, e assim que a saúde estiver estável, programar o retorno ao Brasil. De acordo com Jhordan, o consulado brasileiro está em contato com eles, para verificar as melhores condições para o retorno ao país e para contatar a linha aérea, pois possivelmente a passagem de volta, que eles haviam comprado com data para a próxima terça-feira (11), terá que ser remarcada, por conta do estado de saúde de Flávia.

