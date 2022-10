Brasil Círio de Nazaré 2022: procissão leva 2,5 milhões de fiéis às ruas de Belém

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2022

Círio 2022: Nossa Senhora recebe homenagens. (Foto: Rosana Pinto/Ascom Círio)

Dois milhões e meio de pessoas tomaram as ruas do centro de Belém neste domingo (9), segundo a Secretaria de Segurança Pública do Pará. A grande procissão do Círio 2022 voltou a promover romarias presenciais depois de dois anos de pandemia, quando não houve procissão oficial na festa católica.

Com o tema “Maria, Mãe e Mestra”, a 230ª edição do Círio de Nazaré homenageou a padroeira da Amazônia. Entre os promesseiros, pescador usou roupa com 200 caranguejos vivos e uma professora carregou cruz em agradecimento à saúde da mãe.

Foram mais de cinco horas de romaria, num percurso de 3,600 km. A romaria saiu, às 7h10, da Catedral de Belém, após missa celebrada por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém do Pará.

A procissão seguiu rumo à Basílica Santuário, erguida no mesmo local em que a Imagem foi achada em 1700, pelo caboclo Plácido. Percorreu o Centro Histórico de Belém e alguns dos principais monumentos representativos da história da cidade, como o Ver-o-Peso, Estação das Docas, Praça da República, entre outros.

Às 12h20, a berlinda chegou à Praça Santuário, ocorreu a missa de encerramento da grande procissão, celebrada por Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar de Belém do Pará .

Este ano, pela primeira vez nas ruas, esteve o Carro da Saúde. O novo símbolo foi criado em 2021, para homenagear o padre Santo Antônio Maria Zaccaria, que além de religioso, era também médico e dedicou-se a salvar vidas e, principalmente, um agradecimento aos profissionais de saúde que se dedicaram com tanto empenho no combate à pandemia. “Esse foi o nosso modo de dizer muito obrigado”, diz Antônio Salame.

Com a inclusão, a festa, que desde 2014 tem o certificado de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), passa a ter agora 14 carros.

Integram o conjunto de carros do Círio de Nazaré, além da Berlinda: Carro de Plácido, Barca da Guarda Mirim, Barca Nova, Cesto de Promessas, Barca com Velas, Barca Portuguesa, Barca com Remos, Carro Dom Fuas e Carro da Sagrada Família, os quatro Carros dos Anjos, que são conduzidos pela Catequese da Basílica Santuário de Nazaré, e o Carro da Saúde.

Muitos devotos veem no Círio a oportunidade de agradecer por graças alcançadas, como Agostinho Pires, que fez uma promessa pela saúde do filho, que nasceu prematuro de 6 meses e com sopro no coração.

Atualmente, o pequeno Gustavo tem 1 ano e muita saúde, segundo o pai. Vestido de anjo, a criança acompanhou o pai na procissão.

“Fizemos uma promessa para Nossa Senhora de Nazaré e, graças a Deus, ele está curado. Ele nasceu com sopro no coração, mas ele tá com muita saúde”, afirmou.

Alguns promesseiros chamaram atenção até de outros devotos durante a procissão. O pescador Raimundo Santos fez o trajeto vestindo uma “roupa de caranguejos vivos”.

Ele acredita que o item pesa cerca de 90 quilos. A promessa foi feita em 1995 e ele já se vestiu da mesma maneira para agradecer a graça alcançada ainda na década de 90.

“O meu garoto estava com dificuldade de nascer. Eu já paguei a minha promessa, agora eu vim agradecer. Agora o garoto está vivo com saúde. Enfermeiro ele, virou enfermeiro. Ele cuida de pessoas. O bem chamando o outro bem”, contou.

O subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, Nilson Amaral, percorreu a avenida Nazaré carregando uma cruz formada por extintores de incêndio. Ele carregou o item com cerca de 30 quilos para pagar a uma promessa feita pela saúde de um familiar – veja no vídeo abaixo.

A professora Débora Rodrigues carregou uma cruz da Catedral da Sé até a Basílica de Nazaré para agradecer a recuperação da mãe, que durante o alto na pandemia ficou internada por 35 de um mês na UTI com Covid.

“A minha mãe contraiu covid e já estava desenganada pelos médicos, com 100% dos pulmões comprometidos, ela é diabética. Aí eu fiz uma promessa pra Nossa Senhora de Nazaré, disse que eu iria trazer uma cruz durante 3 anos se a minha mãe recebesse uma cura. Essa cura foi dada. O médico não acreditou e foi no dia que eu falei que ela iria sair”, afirmou.

Este ano, é a segunda vez que ela carrega a cruz pagando promessa pela saúde da mãe e também pedindo pela saúde de um amigo. Em 2021, mesmo sem o Círio oficial, ela também carregou a cruz.

“Neste ano, a promessa foi dupla, pois tenho um amigo que foi meu professor e depois fui chefe dele. Ele está com leucemia. Pedi pra Nossa Senhora de Nazaré interceder por ele nesse processo de cura”.

