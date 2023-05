Acontece Braskem destaca soluções do plástico e iniciativas sustentáveis na Agrishow 2023

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Estande da empresa contará com startups parceiras apresentando novas soluções para o setor agrícola. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Braskem está presente na 28ª edição da Agrishow – Feira Internacional de Tecnologia Agrícola, entre os dias 1º e 5 de maio, em Ribeirão Preto-SP. Na edição deste ano, que deve reunir mais de 800 marcas e quase 200 mil visitantes, a petroquímica traz ao público soluções inovadoras para as mais diversas áreas de atuação do agronegócio.

A companhia contará com um time de parceiros à disposição dos visitantes da Agrishow 2023 para passar orientações e apresentar seus produtos. A Braskem aposta em soluções voltadas para aumentar a produtividade e reduzir perdas de alimento no campo, promovendo o uso mais eficiente dos recursos hídricos e otimização do uso de insumos, além de melhorar as condições de vida e trabalho no campo. Além disso, reforçando o compromisso da Braskem com a economia circular, serão apresentadas três soluções produzidas com resina reciclada pós-consumo: o big bag para armazenamento e transporte de fertilizantes, o mulching usado para controle de plantas daninhas e retenção de umidade no solo e as bombonas para armazenamento e transporte de agroquímicos.

A vocação brasileira para o agro está diretamente relacionada às características naturais e à diversidade de biomas no país, sua vasta extensão territorial, além do clima favorável ao plantio, solo adequado, boa luminosidade, entre outras características. O agronegócio representa cerca de 20% do PIB (Produto Interno Bruto) e gera 37% dos empregos no Brasil, segundo dados do IBGE.

“Temos promovido o desenvolvimento da cadeia de produção por meio de novas soluções e novos negócios no setor agrícola para potencializar a produtividade e a sustentabilidade. O avanço da plasticultura faz parte desta jornada de desenvolvimento sustentável da Braskem, em que o plástico está presente no cultivo protegido, nas embalagens, na proteção e armazenagem, na irrigação, nas peças para equipamentos e infraestrutura, no transporte e na pecuária”, ressalta Ana Paiva, especialista de Desenvolvimento de Mercado da Braskem.

No estande da Braskem, os interessados poderão conferir também a presença de startups parceiras como a Biocult (piscicultura), Autoponia (automação de hidroponia), Ignitia (monitoramento climático), e Nucleário (reflorestamento) – sendo a última startup acelerada pelo Braskem Labs, programa de aceleração de startups.

Ainda no âmbito do apoio às startups, vale ressaltar a parceria com AgTech Garage, hub de inovação que promove a conexão entre grandes empresas, startups e instituições de ensino. Das startups presentes na Agrishow 2023, a Biocult e a Ignitia são conexões geradas a partir dessa iniciativa.

Braskem 360° na Agrishow

Além da presença física no evento, a Braskem irá lançar, no dia 1º de maio, a Fazenda Braskem, novo espaço virtual e interativo da plataforma Braskem 360°. Nele, os visitantes poderão conhecer mais sobre as diversas soluções desenvolvidas pela empresa para o segmento agro navegando por um ambiente que simula uma fazenda de verdade, com estufa, plantações, pasto e aviário, entre outros. O objetivo é ilustrar as aplicações dos produtos oferecidos para produtores, fazendeiros, cooperativas, exportadores etc., conectando o mundo do plástico com o do agronegócio.

Na plataforma, o público pode acompanhar aplicações em 3D, e ficar por dentro das novidades no outdoor virtual, um painel dinâmico que fará divulgações de interesse deste mercado. Além disso, pode ter acesso ao catálogo completo e à página da Braskem dedicada ao setor, entrar em contato com especialistas e representantes comerciais da companhia para sanar dúvidas ou obter outras informações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/braskem-destaca-solucoes-do-plastico-e-iniciativas-sustentaveis-na-agrishow-2023/

Braskem destaca soluções do plástico e iniciativas sustentáveis na Agrishow 2023

2023-05-02