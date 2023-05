Acontece Instituto dos Advogados inaugura subsede em Santo Ângelo (RS) nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2023

O evento será conduzido pelo presidente nacional do IAB, Sydney Sanches. Foto: Bruno Mirandella Foto: Bruno Mirandella

O Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) irá inaugurar sua primeira subsede fora das capitais estaduais, na cidade de Santo Ângelo (RS), nesta sexta-feira (5), às 10h. A cerimônia acontecerá presencialmente na Rua Marquês do Herval, nº 1.637, sala 7. O evento será conduzido pelo presidente nacional do IAB, Sydney Sanches, e contará com a presença dos representantes institucionais da entidade no Estado do Rio Grande do Sul, Paulo Joel Bender Leal e Carmela Grüne.

Na mesma ocasião, a Casa de Montezuma irá ganhar seis novos membros. O presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, o presidente do TRT da 4ª Região, Francisco Rossal de Araújo, e os advogados Maria Cristina Schneider Lucion, Sandra Marisa Lameira, Renata Oliveira Leal e Sergio Luiz Fernandes Pires ingressarão no Instituto.

