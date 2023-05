Acontece Em abril, Cremers Itinerante atendeu 488 médicos no interior gaúcho

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2023

Durante a ação, foram percorridos nove municípios de diferentes regiões do estado. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Equipes volantes do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) atenderam, entre 3 e 28 de abril, 488 médicos no interior gaúcho, percorrendo nove municípios de diferentes regiões do estado.

Nos locais de atendimento, os profissionais puderam solicitar gratuitamente o certificado digital — obrigatório para prescrições on-line a partir de 30 de junho de 2023 —, além de atualizar dados cadastrais, cadastrar a biometria e encaminhar a segunda via da Cédula de Identidade Médica (CIM) em cartão policarbonato com chip e digital (pré-requisitos para solicitar o certificado digital).

O objetivo do Cremers Itinerante é facilitar o acesso dos médicos aos serviços do Conselho. “Sabemos que os médicos têm uma rotina corrida e resolver as burocracias no próprio local de trabalho é muito mais simples”, explicou o presidente do Cremers, Carlos Sparta.

A ação continua até o fim de maio. Nesta semana, o itinerário percorre as cidades de São Luiz Gonzaga, Santa Rosa, Santo ngelo e Três de Maio.

Confira o número de atendimentos em cada município:

Venâncio Aires — 58 atendimentos

Rio Grande — 131 atendimentos

Bagé — 59 atendimentos

Santana do Livramento — 39 atendimentos

Rosário do Sul — 34 atendimentos

Alegrete — 43 atendimentos

Uruguaiana — 65 atendimentos

Santiago — 23 atendimentos

São Borja — 36 atendimentos

