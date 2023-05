Rio Grande do Sul UniSuper participa do Feirão de Empregos do Senac Gravataí

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2023

A Rede UniSuper será uma das oito empresas participantes do Feirão de Empregos do Senac Gravataí, nesta quarta-feira (3), das 9h às 17h. Interessados em uma das três vagas abertas para as cinco lojas da Rede na cidade poderão participar das entrevistas na Av. Dorival Cândido Luz de Oliveira, 480.

Há vagas para operador de caixa (duas) e fiscal de loja. Para participar da seleção, os candidatos devem levar currículo impresso e documentos.

Feirão de Empregos

O Feirão de Empregos é parte da programação da 17ª Feira de Oportunidades promovida de 3 a 5 de maio pelo Senac em todas as suas escolas no Rio Grande do Sul. Além do Feirão de Empregos, o evento oferece capacitação e orientação para quem está em busca de oportunidades no mercado de trabalho. Em 16 anos, foram capacitadas 927.571 pessoas – a meta desta 17ª edição é fazer 100 mil atendimentos em todo o Estado.

Feirão de Empregos Senac Gravataí

Quando: 3 de maio

Horário: das 9h às 17h

Local: SENAC Gravataí (Av. Dorival Cândido Luz de Oliveira, 480)

O que levar: Currículo impresso e documentos

Vagas disponíveis: Operador de caixa. fiscal de loja (prevenção de perdas);

Sobre a Rede UniSuper

Uma das mais tradicionais marcas de supermercados do Rio Grande do Sul, a Rede UniSuper foi criada no ano 2000 a partir da união de um grupo de empresas gaúchas. Em 2021, após um processo de fusão e reorganização societária, cinco famílias deste grupo, que detinham o controle acionário, unificaram as suas operações para dar origem a uma única companhia. A Rede UniSuper conta, hoje, com mais de dois mil funcionários que trabalham nas suas 22 lojas próprias e em 17 operações licenciadas localizadas em 12 cidades gaúchas. Consolidada como uma rede muito próxima ao mercado gaúcho, a UniSuper oferece preço justo e atendimento diferenciado, tendo a qualidade e a variedade de produtos como as suas marcas registradas.

