Rio Grande do Sul Governador gaúcho recepciona estudantes de Bagé premiados em competição da Nasa nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Grupo construiu protótipo de veículo-robô para exploração espacial. (Foto: Maurício Tonetto/Secom)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em um encontro marcado pela descontração, o governador gaúcho Eduardo Leite recepcionou nesta terça-feira (2) os quatro alunos da Escola Estadual Frei Palácio, de Bagé (Fronteira-Oeste). Eles obtiveram o terceiro lugar em competição da Nasa (agência espacial norte-americana) realizada em abril na cidade de Huntsville (Alabama), Estados Unidos.

O “bronze” foi conquistado com um protótipo de veículo robótico para exploração espacial – a disputa tem por objetivo incentivar estudantes a projetarem, construírem e testarem esse tipo de tecnologia. Mais de 60 equipes de 30 países participaram do evento.

O quarteto é formado por Bernardo Freitas, Eduardo Munhoz, Isabélli Marques e Sofia Quadros, todos alunos do curso técnico de Mecânica, em nível de Ensino Médio. Únicos brasileiros presentes no desafio, os adolescentes tiveram as despesas da viagem bancadas pelo Estado.

Acompanhados da titular da Secretaria Estadual da Educação (Seduc), Raquel Teixeira, os jovens chegaram ao Palácio Piratini, no Centro Histórico de Porto Alegre, embalados pelas homenagens recebidas no retorno à sua cidade, semana passada – teve até desfile com status de heróis, em caminhão do Corpo de Bombeiros.

Bate-papo

A conversa no Salão Nobre da sede do Executivo estadual foi animada. Os guris e gurias falaram da experiência nos Estados Unidos e de suas expectativas para o futuro. Eduardo Leite, por sua vez, frisou que o governo continuará apoiando quem tiver interesse e dedicação como a demonstrada pelos quatro bageenses.

Na mesma linha, Raquel Teixeira informou que sua pasta organizará uma comissão para avaliar a qualidade das competições e projetos de estudantes que pretendam obter apoio e conquistar experiências como essa:

“Quem for aprovado em competição de qualidade, nacional ou internacional, poderá receber esse apoio. Sem esse tipo de iniciativa, os alunos aqui presentes não teriam conseguido ir até o Exterior, e ainda por cima voltando com uma conquista. É o tipo de oportunidade que precisamos dar aos alunos”.

O governador aproveitou a ocasião para convidar o grupo a participar da inauguração, em Canela (Serra Gaúcha) de um unidade do Space Adventure, parque temático da Nasa. Marcado para a próxima quarta-feira (10), o evento contará com a presença de Charles Duke, 88 anos, até hoje o mais jovem astronauta a pisar na Lua (em 1972, aos 37 anos).

Detalhes

Os alunos de Bagé não esperavam ir tão longe com o “Robotchê”, nome com o qual batizaram o veículo robótico. Responsável por inscrever o grupo na competição, Isabélli inclusive contou que outros protótipos, mais sofisticados, enfrentaram problemas, mas que o mesmo não ocorreu com o veículo construído pelo grupo gaúcho:

“Pudemos ver rovers de todos os tipos. Alguns pareciam muito mais tecnológicos, porém o objetivo do nosso era ser compacto, simples e funcional, então foi melhor que esperávamos”. Ela também destacou a troca de conhecimentos como um ponto-alto: “Estando na Nasa e vendo outros protótipos, percebemos o que se pode melhorar”.

Sofia emendou com aspectos curiosos do contato com outras culturas de todo o mundo durante a viagem ao Arizona: “Foi incrível. Conhecemos gente do mundo todo e aprendemos muito. Os engenheiros da Nasa tomaram até mate com a gente”.

Carlos Eduardo e Bernardo pretendem continuar os estudos na área de Engenharia. Já Sofia planeja cursar Medicina, ao passo que Isabélli – que sonha desde criança em ser astronauta – quer buscar a realização desse desejo por meio da formação em engenharia aeroespacial.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governador-gaucho-recepciona-estudantes-de-bage-premiados-em-competicao-da-nasa-nos-estados-unidos/

Governador gaúcho recepciona estudantes de Bagé premiados em competição da Nasa nos Estados Unidos

2023-05-02