Rio Grande do Sul Lançado sistema que possibilita monitoramento online de obras em escolas do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Através da ferramenta, diretores e comunidades podem atualizar a situação das instituições de ensino Foto: Celso Bender/ALRS Foto: Celso Bender/ALRS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Reunida nesta terça-feira (02), a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do RS lançou o sistema de Monitoramento das Obras Escolares na rede pública de ensino gaúcho.

Através do Monitoramento, comunidades escolares e a população em geral poderão acompanhar online a situação das obras escolares no Rio Grande do Sul. A apresentação da ferramenta foi realizada pela diretora do DTI (Departamento de Tecnologia da Informação) da Assembleia Legislativa, Graziela Pesenti.

A deputada Sofia Cavedon (PT), presidente da comissão, afirmou que o Monitoramento online é um instrumento que permitirá às comunidades escolares acompanharem as obras e se manifestarem sobre as necessidades que enxergam em suas escolas. O Monitoramento, explica a deputada, visa a atualizar a situação de cada escola.

“Também vamos monitorar outras escolas que não estão incluídas nas 176 e que estão sendo lançadas no nosso sistema pelo DTI da AL/RS. Para saber a situação, basta selecionar a cidade e a escola do seu interesse”, destaca Sofia.

Para a deputada Adriana Lara (PL), o instrumento vai mudar a relação da Assembleia com os municípios do RS e estes com o Governo do Estado. Ela falou, ainda, sobre o descaso governamental com a área da Educação.

O projeto possibilitará também que a sociedade tenha acesso à pesquisa realizada pela Comissão sobre a situação das obras a partir das informações das 176 escolas do Rio Grande do Sul, identificadas pelo Governo do Estado como em situação crítica e que receberam recursos.

De acordo com as informações coletadas pela Comissão de Educação, através de solicitação por e-mail e ligações para as 176 escolas, os principais problemas apontados foram em relação à estrutura das escolas (24), reforma da rede elétrica (11) e de telhados (10). Seguidos da necessidade de refeitórios (7), muros (6), reconstrução de prédios (7), entre outros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/lancado-sistema-que-possibilita-monitoramento-online-de-obras-em-escolas-do-rio-grande-do-sul/

Lançado sistema que possibilita monitoramento online de obras em escolas do Rio Grande do Sul

2023-05-02