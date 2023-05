Acontece Cremers leva serviços a mais cinco municípios do interior na próxima semana

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2023

Foto: Divulgação

Na próxima semana, cinco cidades do interior do Rio Grande do Sul receberão os serviços do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers): Cruz Alta, Três Passos, Tenente Portela, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. O atendimento irá ocorrer das 09h às 18h nos hospitais dos municípios.

Os médicos poderão atualizar dados cadastrais, fazer o cadastramento biométrico e encaminhar o pedido da Cédula de Identidade Médica (CIM) em cartão policarbonato com chip e digital – pré-requisitos para obter a certificação digital.

Além disso, os certificados digitais também poderão ser solicitados gratuitamente, uma vez que serão obrigatórios para prescrições no site ou aplicativo do Cremers a partir de .

No caso da via da CIM, antes da etapa presencial, é necessário fazer um pré-cadastro no Espaço do Médico, no site do Cremers, seguindo o passo a passo abaixo:

– Acessar cremers.org.br

– Clicar em “Espaço do Médico”

– Buscar o menu “Serviços”

– Acessar “ Via”

– Anexar os documentos necessários (certidão de quitação eleitoral e documento de identificação)

– Pagar a taxa de R$115, conforme regulamentação do CFM

Após seguir essas instruções, é só comparecer no hospital, portando documento de identificação com foto.

A iniciativa é uma continuação do Cremers Itinerante, projeto que visa facilitar o acesso dos médicos ao conselho. Somente no mês , cerca de 500 profissionais foram atendidos em nove municípios gaúchos (https://cremers.org.br/em-abril-cremers-itinerante-atendeu-488-medicos-no-interior-gaucho/). Nesta semana, as equipes percorrem os municípios de São Luiz Gonzaga, Santa Rosa, Santo ngelo e Três .

“A nossa ideia é nos aproximar dos médicos do interior do Rio Grande do Sul, evitando que eles precisem se deslocar até a Capital para utilizar os nossos serviços”, explica o presidente do Cremers, Carlos Sparta.

Confira as próximas datas, cidades e locais de atendimento:

08/05 – Cruz Alta – Hospital Santa Lúcia

09/05 – Três Passos – Espaço Unimed Noroeste/RS – Coordenadoria Três Passos

10/05 – Tenente Portela – Hospital Santo Antônio

11/05 – Frederico Westphalen – Hospital Divina Providência

12/05 – Palmeira das Missões – Policlínica Dominium

