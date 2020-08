O Brechocão será retomado no primeiro domingo de setembro, dia 6. O evento não era realizado desde abril devido à pandemia do novo coronavírus e acontece no Parque Farroupilha, das 9h às 16h, na área de passeio da avenida Osvaldo Aranha, entre o Parquinho da Redenção e o Auditório Araújo Vianna.

A realização se deve ao Decreto 20.709, que começou a vigorar nesta sexta-feira (28), e prevê novas regras para o funcionamento de feiras. As novas medidas, voltadas ao controle do avanço do coronavírus, determinam que, a partir de agora, esses eventos somente poderão funcionar com um distanciamento mínimo de cinco metros entre os boxes, proibição no consumo e degustação de alimentos, entre outras medidas.

Distanciamento

O Brechocão voltará com cuidados extras para reduzir as chances de contaminação pela Covid 19. Serão exigidos, por exemplo, distanciamento interpessoal mínimo de um metro e meio no atendimento e está vedada a aglomeração em filas.

Máscara e álcool gel

É obrigatório o uso de máscara por clientes e colaboradores na circulação nos espaços do evento e também a disponibilização de álcool gel 70% ou outra solução sanitizante para higienização dos feirantes e clientes.

Brechocão

Evento reúne 30 protetores e entidades voltadas ao bem-estar animal, cadastradas no Município. Oferece objetos de decoração, roupas, calçados, bijuterias, antiguidades e artigos pet. Os recursos obtidos com as vendas auxiliam nas despesas com alimentação, albergagem, atendimento clínico veterinário e outras decorrentes do resgate de animais. Também é possível doar artigos de brechó ou ração e utensílios para o trato de cães e gatos.