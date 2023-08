Rio Grande do Sul Brigada Militar apreende mais de 70 armas no Litoral Norte do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2023

As armas estavam depositadas dentro de toneis de plástico enterrados em uma propriedade rural. Foto: Divulgação/Brigada Militar

A Brigada Militar apreendeu grande quantidade de armas em Santo Antônio da Patrulha, litoral norte do Rio Grande do Sul, na tarde desta terça-feira (8). As armas estavam depositadas dentro de toneis de plástico enterrados em uma propriedade rural, localizada entre os quilômetros 69 e 70 da rodovia ERS-030.

Policiais militares da companhia policial do 8° Batalhão de Polícia Militar (BPM) chegaram à propriedade, após trabalho de Inteligência.

No local foram presos dois homens de 28 e 31 anos com antecedentes por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma e passagens por casas prisionais. As companheiras dos dois suspeitos, de 24 e 27 anos, também estavam na propriedade e foram conduzidas à Delegacia de Polícia.

Três crianças de 4, 8 e 12 anos estavam na residência e foram retiradas do local pelo Conselho Tutelar, a partir do chamado dos PMs.

Ao todo foram encontrados nove fuzis, 40 pistolas, uma submetralhadora, 19 revólveres, duas espingardas, inúmeros carregadores para os armamentos e cinco embalagens com insumos normalmente utilizados para serem misturados em cocaína.

