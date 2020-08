Brigada Militar encontra depósito com armamento pesado e drogas no Vale do Sinos

Dois homens foram presos após ação policial que apreendeu armamento pesado e drogas no Vale do Sinos. A dupla foi abordada nesta segunda-feira (24), em Sapucaia do Sul. No momento do flagrante, eles portavam um revólver calibre 38 com seis munições e uma pistola com 15 munições.

Em seguida, a Brigada Militar chegou até o depósito utilizado pelos criminosos em São Leopoldo. No local, foram encontradas mais armas: um fuzil, duas espingardas calibre 12, um outro revólver calibre 38 e munições de diversos calibres.

Uma quantidade expressiva de drogas também foi apreendida: 3,5 kg de cocaína, 6 kg de maconha e quase 2 kg de crack. Os criminosos ainda armazenavam sete balanças de precisão, camisetas com o brasão da Polícia Civil, um colete balístico, três capas de colete, sirene, cinco celulares, sacos para embalagem de drogas e um rádio comunicador.