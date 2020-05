Rio Grande do Sul Brigada Militar faz surpresa no aniversário de 101 anos de moradora de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de Maio de 2020

O carinho dedicado à Brigada Militar foi retribuído em forma de música

Por mais de 60 anos, policiais militares que faziam rondas pelas ruas do bairro Petrópolis, em Porto Alegre, foram presenteados com pedaços de bolo e café. A gentileza vinha de uma moradora da rua Carazinho.

Dona Marina Silva de Lemos distribuía bolinhos de chuva para agradecer a proteção e também expressar a admiração que tinha pelo trabalho dos agentes da segurança pública. Ela só parou de preparar os lanches para os policiais militares quando a saúde e a idade não lhe permitiram mais.

Neste domingo (31), Dona Marina completou 101 anos de idade. O carinho dedicado à Brigada Militar foi retribuído em forma de música. Com a ajuda do neto da idosa, músicos da banda da corporação organizaram uma surpresa para ela. Eles tocaram as trilhas preferidas da idosa em frente ao prédio onde ela mora. Dona Marina ficou emocionada com a homenagem.

