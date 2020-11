Rio Grande do Sul Brigada Militar intensifica ações na Operação Eleições

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

Mais de doze mil policiais em policiamento ostensivo serão empregados na Operação Eleições. Foto: Divulgação/BM Mais de doze mil policiais em policiamento ostensivo serão empregados na Operação Eleições. (Foto: Divulgação/BM) Foto: Divulgação/BM

No próximo domingo (15) ocorre o 1º turno das eleições 2020 e a Brigada Militar informa que já intensifica seus esforços com o objetivo de coibir eventuais crimes, principalmente os de cunho eleitoral. Mais de doze mil policiais em policiamento ostensivo serão empregados na Operação Eleições para garantir a segurança antes, durante e depois do pleito eleitoral. Os Regimentos de Polícia Montada e Batalhões de Choque também estarão em prontidão para evitar ocorrências de quebra da ordem pública.

Com vistas ao planejamento, algumas reuniões preliminares com o Poder Judiciário, Ministério Público e outros órgãos de segurança têm sido realizadas para ajustar as orientações e procedimentos relacionados a possíveis crimes eleitorais.

Quanto à execução, para reforçar a atuação do efetivo do policiamento ostensivo já existente, os alunos-soldados que estão em formação também serão empregados. E, nos pós pleito, a atenção será direcionada a locais de concentração dos partidos em face da possibilidade de comemoração dos resultados.

Um mapeamento estratégico foi realizado, em aproximadamente dez mil e seiscentos e trinta locais de votação, para atender as demandas necessárias para que o pleito ocorra com o mínimo de ocorrências que necessitem a intervenção dos órgãos de segurança.

