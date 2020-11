Porto Alegre Brigada Militar apreende grande quantia em dinheiro em veículo que fugiu de abordagem em Capão da Canoa

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O dinheiro foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia de Torres, junto com os dois indivíduos detidos. Foto: Divulgação/BM O dinheiro foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia de Torres, junto com os dois indivíduos detidos. (Foto: Divulgação/BM) Foto: Divulgação/BM

Uma grande quantia em notas diversas de dinheiro, sem procedência, foi apreendida pela Brigada Militar em uma Nissan Frontier na Estrada do Mar, na ERS 389, em Torres, após denúncia de que o veículo trafegava com indivíduos envolvidos em crimes, no início desta semana.

Uma guarnição da Força Tática da Companhia Policial-Militar de Capão da Canoa localizou o veículo na Estrada do Mar na noite da segunda-feira (9) e na tentativa de abordagem com sinais sonoros e luminosos da viatura, os ocupantes da caminhonete iniciaram a fuga, sendo alcançados no quilômetro 85 da rodovia, em Torres.

Na abordagem, foram encontradas caixas e sacolas com grande quantia em dinheiro no banco traseiro da caminhonete, cuja origem não foi explicada pelos tripulantes do carro, que pertence a uma locadora de veículos e tem placas de Belo Horizonte. O condutor do veículo foi identificado como um homem de 49 anos, natural de Criciúma/SC e com antecedentes criminais naquele Estado, por injúria, e no Rio Grande do Sul por tráfico de entorpecentes. O outro indivíduo, de 52 anos, é gaúcho de Canoas, apresenta antecedentes por roubo à residência com sequestro relâmpago, tráfico de entorpecentes e roubos de veículos.

Uma guarnição do Canil do 2º BPAT foi chamada para uma vistoria apurada no veículo, mas os cães farejadores não encontraram entorpecentes, nem outros produtos.

O dinheiro foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia de Torres, junto com os dois indivíduos detidos. A Brigada Militar aguarda a apuração do valor total do dinheiro, que está sendo contado pelo Banrisul desde quinta-feira (12).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre