Brigada Militar leva doações ao município de Bagé para ajudar no combate do novo coronavírus

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/ Brigada Militar)

A cidade de Bagé, região da campanha é o segundo município mais atingido pelo novo coronavírus. A cidade já possui 24 casos confirmados, ficando atrás apenas de Porto Alegre. Para conter o avanço da doença, a cidade implementa medidas restritivas de circulação, reforçando o sistema de saúde e protegendo os profissionais que não podem parar neste momento, como os agentes da segurança pública.

Para chegar até eles, e na velocidade que o momento exige, um avião da Brigada Militar pousou no aeroporto da cidade, no fim da tarde desta segunda-feira (6), levando equipamentos de proteção individual (EPI). As doações são resultado da união solidária de empresários gaúchos.

A aeronave do Batalhão de Aviação da Brigada Militar levou, para os policiais em Bagé, 50 litros de álcool em gel, adquiridos pelo Departamento de Logística e Patrimônio da Brigada, e 270 escudos faciais de acrílico para prevenção contra coronavírus, doados por empresas da Serra.

