Fecomércio-RS pede à Secretaria de Infraestrutura apoio para evitar cobrança de energia elétrica pela média do consumo

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2020

(Foto: Reprodução)

A Fecomércio-RS manifestou à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS preocupação com relação à cobrança de energia elétrica dos estabelecimentos que estão localizados dentro de shoppings e centros comerciais no Rio Grande do Sul. Isso porque, se não for garantido aos funcionários das concessionárias o acesso aos relógios medidores dos centros fechados, as distribuidoras de energia poderiam fazer a cobrança pela média mensal de consumo. A fatura não refletiria a queda no uso de energia elétrica desde meados de março, quando a maioria das lojas fechou ou, no caso de alguns restaurantes, passou a funcionar por delivery ou take-away.

A Fecomércio-RS solicitou ao secretário Artur Lemos apoio para negociar junto a concessionárias de energia, prefeituras e administradores destes empreendimentos uma alternativa que permita o acesso à leituras dos instrumentos ou uma cobrança diferenciada que reflita a redução no consumo.

“Houve uma queda abrupta na receita do comércio e eles não podem arcar com o prejuízo de pagar por um serviço que não foi utilizado. Essa é uma situação que tende a se agravar no mês de abril, portanto precisamos encontrar juntos uma solução que não onere ainda mais o comerciante”, alerta o presidente do Sistema Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn. A secretaria foi receptiva à demanda e informou que tomará medidas para que seja concedido acesso aos leituristas, evitando uma cobrança excessiva.

