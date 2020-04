Acontece Inscrições para Copa de Futebol Virtual do Sesc RS acabam nesta quarta-feira (8)

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/ Pixabay)

Para quem sente falta do futebol, será possível vivenciar um pouco das emoções de uma partida, mas um pouco diferente, pois será de forma virtual. De 10 de abril a 10 de maio, o Sistema Fecomércio-RS/ Sesc vai promover a 1ª Copa Sesc de Futebol Virtual, utilizando o FIFA 20 e a plataforma PS4. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até esta quarta-feira, 8 de abril, pelo site do Sesc na aba “Inscrições”.

Para participar, existem algumas restrições, é necessário que o participante tenha idade mínima de 10 anos no momento da inscrição. A competição terá o limite de 64 jogadores e será composta por seis fases: grupos, eliminatória, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final, além da disputa de 3º e 4º lugar. Os quatro primeiros colocados receberão troféus como premiação. O regulamento está disponível no site, clique aqui para conferir. Além disso, qualquer dúvida pode ser esclarecida pelo e-mail gel@sesc-rs.com.br.

Confira a programação:

10/04 a 19/04: fase de grupos

21/04 a 24/04: fase eliminatória

25/04 a 29/04: oitavas de final

30/04 a 03/05: quartas de final

05/05 a 08/05: semifinal

10/05: disputa de 3º e 4º lugar e final

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece