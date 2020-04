Acontece Simvet RS orienta profissionais sobre cuidados com o Coronavírus

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2020

(Foto: Reprodução)

Apesar dos serviços clínicos veterinários não serem considerados serviço essencial, eles estão autorizados a manter o atendimento. O Sindicato dos Médicos Veterinários do Estado do Rio Grande do Sul (Simvet/RS) reforça a importância de orientação aos tutores para que os mesmos mantenham em casa a mesma rotina de banho e tosa dos pets. O sindicato elaborou uma lista com os principais cuidados para auxiliar as atividades dos profissionais.

A primeira orientação do sindicato é o agendamento de consultas com antecedência para evitar a circulação de pessoas no ambiente da clínica. No momento do atendimento, a recomendação é permitir a presença de apenas um responsável no local, ou seja, o tutor do animal. O profissional deve usar o máximo possível de descartáveis, como jalecos, luvas, toucas, entre outros itens de proteção.

No caso de consultas em domicílio, segundo as orientações do Simvet/RS, o profissional deve seguir rigidamente as normas de higiene e assepsia utilizadas nas clínicas, assim como manter um intervalo de, no mínimo, duas horas entre os atendimentos. Além disso, indica que as clínicas devem evitar as visitas aos animais internados, oferecendo boletins médicos periódicos dos pacientes.

Já no caso das Pet Shops, as mesmas devem manter estoque normal de alimentos, evitando deslocamentos incertos dos tutores à procura da ração ideal para o seu animal. Em caso de desabastecimento, a indicação é de adoção de quantidade fixa por pessoa. As pets que possuem serviço de entrega, devem divulgar, ao máximo, o seu atendimento por deliverý. O Simvet/RS indica o uso dos canais digitais para oferecer produtos como rações, anti-pulgas, vermífugos e medicações.

O sindicato também reforça a importância de orientação aos tutores para que os mesmos mantenham em casa a mesma rotina de banho e tosa dos pets, pois este serviço foi considerado não essencial. Cuidar da correta higiene dos animais é segurança para todos os que circulam no mesmo ambiente que os pets. Também é necessário lembrar de usar luvas e máscaras, mesmo nos atendimentos mais simples. Na clínica, segundo o Simvet/RS, é preciso cuidar rigorosamente a limpeza como um todo, inclusive maçanetas, balcões de atendimento, máquinas de pagamento e piso, higienizando os produtos sempre que possível.

