Polícia Brigada Militar prende 12 brasileiros e cinco argentinos por descaminho de soja no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Foram apreendidas cerca de 20 toneladas de farola de soja Foto: BM/Divulgação Foram apreendidas cerca de 20 toneladas de farola de soja. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Bope (Batalhão de Operações Especiais) da BM (Brigada Militar) prendeu 17 criminosos – 12 brasileiros e cinco argentinos – e apreendeu quatro adolescentes brasileiros durante a Operação Agro Hórus, realizada em Tiradentes do Sul, na Região Noroeste do RS.

A ação foi deflagrada na tarde de -feira (14) para combater o descaminho de soja oriunda da Argentina. Um dos criminosos foi baleado após atirar contra os policiais. Ele portava uma pistola calibre 9 milímetros e foi levado a um hospital.

Os brigadianos encontraram três caminhões carregados com grãos de soja e um trator que era utilizado no transbordo da carga. Foram apreendidas cerca de 20 toneladas de farola de soja.

Descaminho é um crime de ordem tributária, definido como “iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada [no País], pela saída [do País] ou pelo consumo de mercadoria”, segundo o Código Penal. É diferente de contrabando, que envolve produtos proibidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia