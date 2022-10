Polícia Presos quatro uruguaios que tentavam atravessar a fronteira em carros roubados na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2022

Os veículos foram recuperados pela PRF na fronteira do Brasil com o Uruguai Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu quatro uruguaios – dois homens e duas mulheres – que tentavam atravessar a fronteira do Brasil com o Uruguai em três carros roubados na Região Metropolitana de Porto Alegre.

As prisões ocorreram em Quaraí e Barra do Quaraí, na sexta-feira (14). Abordado no primeiro município, um dos ladrões, de 38 anos, estava em um Onix com placas de Caxias do Sul. Os policiais constataram que o veículo havia sido roubado em Eldorado do Sul, em 2016.

Algumas horas depois, a mesma equipe da PRF abordou um homem de 35 anos e uma mulher de 38 trafegando em uma Parati, em Barra do Quaraí. O carro havia sido roubado em Canoas, em 2020.

Enquanto os agentes conduziam o casal para Uruguaiana, outra equipe da PRF abordou uma mulher de 38 anos que viajava em um Gol na BR-472, em Barra do Quaraí. Os policiais constataram que o carro, com placas de Alvorada, era clonado.

Os três veículos serão devolvidos para os seus proprietários.

