Porto Alegre Brigada Militar promove mudanças no Comando de Policiamento de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

Coronel Fernando Gralha Nunes dará lugar ao coronel Luciano Moritz Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Coronel Fernando Gralha Nunes dará lugar ao coronel Luciano Moritz (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

A Brigada Militar confirmou, nesta terça-feira (06), que o Comando do Policiamento em Porto Alegre passará por alterações nos próximos dias. O atual chefe do CPC, coronel Fernando Gralha Nunes, dará lugar ao coronel Luciano Moritz – que, atualmente está à frente do Comando Rodoviário da Brigada Militar.

A corporação informou, ainda, que outros batalhões da Região Metropolitana passarão por mudanças nos próximos dias. As alterações, no entanto, ainda não foram informadas de forma oficial. A mudança no Comando de Policiamento da Capital acontece em meio à escalada da tensão entre duas facções criminosas que atuam na cidade.

No fim de agosto, uma cabeça humana foi deixada em frente a um bar da Vila Cruzeiro. Menos de 24 horas depois, o corpo foi encontrado em um carro que estava pegando fogo. Já no último domingo (04), um ataque a tiros deixou dois mortos na mesma região. Depois, uma granada foi arremessada em um condomínio da área Central de Porto Alegre.

